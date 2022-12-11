Об этом пишет бельгийское издание Le Soir и агентство AFP .

В ходе судебного заседания в Брюсселе следователь предъявил обвинение четырем фигурантам дела, подозреваемым в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". Речь идет, кроме Евы Кайли, об эксдепутате Европарламента Пьера-Антонио Панцери, брюссельском лоббисте и еще одном неназванном фигуранте. По сообщениям бельгийских СМИ, вторым евродепутатом мог стать социал-демократ Марк Тарабела. Двух фигурантов суд отпустил на свободу, в том числе руководитель Международной конфедерации профсоюзов.

Отмечается, что Ева Кайли не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана в пятницу, 9 декабря, "на месте преступления". Источник сообщил, что во время ареста бельгийская полиция нашла у вице-президента Европарламента Кайли "мешки с банкнотами".

Как говорится в сообщении прокуратуры, "подозревается выплата больших сумм денег или предложение значительных подарков третьим лицам, обладающим политическим и/или стратегическим положением, позволяющим в Европейском парламенте влиять на решение" этого учреждения.

29 ноября Катар договорился о минимум 15-летнем контракте на поставку сжиженного природного газа Германии, а именно поставки 2 млн тонн в год. В AFP отметили, что основным рынком сбыта газа из Катара, который ищет Европа после полномасштабного вторжения РФ в Украину, являются страны Азии во главе с Китаем, Японией и Южной Кореей. Ранее этот природный ресурс не был популярен из-за долгосрочных соглашений с азиатскими странами.

Вице-президент Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии в связи с коррупционным расследованием, после чего ее исключили из собственной политической партии в Греции и приостановили членство в политгруппе Европарламента

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