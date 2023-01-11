Вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс: "Украина должна заставить РФ выплатить репарации за экоцид"
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал Украину фиксировать преступления России против природы и окружающей среды, чтобы затем привлечь ее к ответственности за экоцид
Об этом сообщает издание BNR .
Он отметил, что ЕС стремится поддержать Украину в этом и подчеркнул необходимость тщательной фиксации всех преступлений РФ против природы.
"Чрезвычайно важно, чтобы было точно зафиксировано, какой ущерб здесь терпит природа. Он огромен, достигает миллиардов. В Украине богатое биоразнообразие и красивая природа, но многое уничтожается в зоне боевых действий", объясняет Тиммерманс.
Он подчеркнул, что Россия должна выплатить репарации за совершенное, а также, что следует воспринимать экоцид гораздо серьезнее, чем это было раньше.
"После Второй мировой войны в правовой системе появилось новое понятие - геноцид, преступления против человечества. И я думаю, что на этом этапе нашего развития мы также должны уделять внимание действиям, приводящим к экоциду. Это преступления, непосредственно влияющие на выживание нашего вида, им нужно уделять больше внимания и воспринимать их гораздо более серьезно, чем это было в прошлом", - сказал дипломат.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войска России за время полномасштабного вторжения нанесли ущерб экологии Украины на 35,3 млрд долларов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное