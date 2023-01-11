Об этом сообщает издание BNR .

Он отметил, что ЕС стремится поддержать Украину в этом и подчеркнул необходимость тщательной фиксации всех преступлений РФ против природы.

"Чрезвычайно важно, чтобы было точно зафиксировано, какой ущерб здесь терпит природа. Он огромен, достигает миллиардов. В Украине богатое биоразнообразие и красивая природа, но многое уничтожается в зоне боевых действий", объясняет Тиммерманс.

Он подчеркнул, что Россия должна выплатить репарации за совершенное, а также, что следует воспринимать экоцид гораздо серьезнее, чем это было раньше.

"После Второй мировой войны в правовой системе появилось новое понятие - геноцид, преступления против человечества. И я думаю, что на этом этапе нашего развития мы также должны уделять внимание действиям, приводящим к экоциду. Это преступления, непосредственно влияющие на выживание нашего вида, им нужно уделять больше внимания и воспринимать их гораздо более серьезно, чем это было в прошлом", - сказал дипломат.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войска России за время полномасштабного вторжения нанесли ущерб экологии Украины на 35,3 млрд долларов.

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