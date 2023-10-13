Вице-президент Еврокомиссии отметила прогресс Украины в выполнении требований по членству в ЕС

Об этом она сказала в комментарии "Радио Свобода".

В зоне ответственности Йоуровой – не все критерии, являющиеся условием для вступления в ЕС, однако она видит прогресс в евроинтеграции Украины и Молдовы.

"В моем портфолио есть правосудие. У меня есть борьба с организованной преступностью, отмыванием денег, мошенничеством, коррупцией, медиасфера. Поэтому я с большим интересом наблюдаю за тем, какой будет оценка Еврокомиссией прогресса, потому что прогресс есть. Будет ли прогресс достаточен, чтобы перевести страны на следующий этап, я не могу вам сказать сейчас", – отметила Йоурова.

Также она выразила надежду на то, что Грузия также получит статус кандидата в члены ЕС.

"У ЕС нет другого выбора, кроме как набраться смелости и развиваться – расти географически, политически, расти из-за необходимости быть сильнее, устойчивее. Поэтому нам нужно, на мой взгляд, развиваться в направлении Украины, Молдовы и Грузии, да. Но в то же время мы должны настаивать на том, что эти три страны выполняют, опять же, обязательства, являющиеся частью переговоров", - сказала вице-президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что ЕС хочет видеть, как работают реформы.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

На днях замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024 года.