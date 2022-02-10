Вице-премьера Стефанишина заболела COVID-19

Об этом она сообщила во время онлайн-выступления на конференции "Коммуникационная кампания EU Страна: отчет и анализ".

"К сожалению, не могу быть с вами физически – COVID-19 беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

В пресс-службе вицепремьера также подтвердили, что Стефанишин сейчас находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19.

Напомним, во вторник, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил , что заболел коронавирусом.

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