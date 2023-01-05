Вице-премьер Стефанишина выразила надежду, что юридическая база для конфискации активов РФ будет сформирована за полгода
Юридическая база для конфискации активов РФ в странах ЕС может быть сформирована за полгода. Средства будут направлены в соответствующие фонды для восстановления Украины
Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала Общественному .
"Это один из топ-вопросов в дискуссии с международными партнерами. Ведь управление этим конфискованным имуществом — неотъемлемый элемент внедрения санкций и, соответственно, следующий этап, позволяющий показывать их эффект. В команде Генерального прокурора Украины создана группа, нарабатывающая единый алгоритм , но лидером в этом процессе также является и Европейский Союз, объединяющий 27 стран. Почти в каждой из этих стран есть часть собственности, замороженная в рамках санкций, поэтому это должен быть скоординированный механизм. Готовится правовая рамка", - сказала она .
"Я ожидаю, что в течение этого года, в ближайшее полугодие, сформируют юридическую базу для такого решения и на площадке Еврокомиссии этот блок, который касается конфискации, будет частью процесса восстановления. Создаются соответствующие фонды, где эти средства могут аккумулироваться и направляться на текущее и послевоенное восстановление нашего государства", - добавила Стефанишина.
- Ранее издание Bloomberg писало, что Германия готова арестовать российские активы в пользу Украины, но при определенных условиях.
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