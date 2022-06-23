Вице-премьер Стефанишина рассказала, сколько времени понадобится Украине для вступления в ЕС

Такой прогноз в комментарии Associated Press озвучила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что понимает:статус кандидата не дает автоматического права на вступление в блок.

"Мы уже очень интегрированы в Европейский Союз. Украина хочет быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому это может занять от двух до 10 лет".

"Европейские чиновники заявили, что Украина уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС, но также отметили коррупцию и необходимость глубоких политических и экономических реформ.

Полноценное членство Украины будет зависеть от того, сможет ли разоренная войной страна удовлетворить политические и экономические условия Евросоюза. Потенциальные новички должны продемонстрировать, что они соответствуют стандартам демократических принципов, а также усвоить 80 000 страниц правил, которые охватывают все – от торговли и иммиграции до удобрений и верховенства права", – говорится в материале AP.