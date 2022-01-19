Вице-премьер Словакии назвал Крым частью РФ и призвал отменить санкции

Об этом сообщает словацкое издание Pravda.



"Страны должны торговать друг с другом. Некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции только наносят ущерб, и россияне все равно не вернут Крым. Надо смотреть вперед и строить отношения", - заявил Сулик.



Однако он добавил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует развитию отношений с РФ.



В то же время, в правительстве Словакии ни один из его членов до сих пор не высказывался против экономических санкций, которые ЕС вводит против России в течение нескольких лет.



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