Вице-премьер Словакии назвал Крым частью РФ и призвал отменить санкции
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал оккупированный Крым российским, а санкции против Москвы вредными
Об этом сообщает словацкое издание Pravda.
"Страны должны торговать друг с другом. Некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции только наносят ущерб, и россияне все равно не вернут Крым. Надо смотреть вперед и строить отношения", - заявил Сулик.
Однако он добавил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует развитию отношений с РФ.
В то же время, в правительстве Словакии ни один из его членов до сих пор не высказывался против экономических санкций, которые ЕС вводит против России в течение нескольких лет.
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