Вице-премьер Польши предложил отправить в Украину миротворческую миссию НАТО

Об этом сообщает "Украинская правда".



По словам Качиньского, в Украине должна быть миссия, которая будет служить миру и несению гуманитарной помощи.



"Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-нибудь более широкого состава, которая сможет защитить себя, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины. Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами", - сказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.



16 марта в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой польского правительства Матеушем Моравецким, вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей.

Напомним, 16 марта Украина примет участие во встрече министров обороны НАТО.