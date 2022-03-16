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Вице-премьер Польши предложил отправить в Украину миротворческую миссию НАТО

16 мартa, 2022 среда
00:15
Мир Ярослав Качинский

Вицепремьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину миротворческую миссию НАТО

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Качиньского, в Украине должна быть миссия, которая будет служить миру и несению гуманитарной помощи.

"Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-нибудь более широкого состава, которая сможет защитить себя, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины. Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами", - сказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

16 марта в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой польского правительства Матеушем Моравецким, вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей.

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