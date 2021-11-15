Вице-премьер Польши предлагает исключить Беларусь и РФ из ряда международных организаций

Об этом Глинский заявил в интервью Polska Times.



Реакцию ЕС на гибридную атаку границ Польши со стороны Беларуси вице-премьер Польши назвал "запоздалой и неадекватной".



Министр призвал международное сообщество к более решительным действиям в отношении России и Беларуси, предложив усилить экономическое и политическое давление на эти государства.



"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны. Это режимы, которые действуют бесчеловечным образом, несмотря ни на что, кроме реального экономического или политического давления", - заявил Глинский.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что с 15 ноября Евросоюз вводит новые санкции против Беларуси.

14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса Польша вместе с Литвой и Латвией намерена созвать Совет НАТО, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью.