Вице-премьер Польши предлагает исключить Беларусь и РФ из ряда международных организаций
Вице-премьер-министр Польши Петр Глинский выразил недовольство реакцией ЕС на миграционный кризис и призвал исключить Беларусь и Россию из ряда международных организаций
Об этом Глинский заявил в интервью Polska Times.
Реакцию ЕС на гибридную атаку границ Польши со стороны Беларуси вице-премьер Польши назвал "запоздалой и неадекватной".
Министр призвал международное сообщество к более решительным действиям в отношении России и Беларуси, предложив усилить экономическое и политическое давление на эти государства.
"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны. Это режимы, которые действуют бесчеловечным образом, несмотря ни на что, кроме реального экономического или политического давления", - заявил Глинский.
- Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что с 15 ноября Евросоюз вводит новые санкции против Беларуси.
- 14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса Польша вместе с Литвой и Латвией намерена созвать Совет НАТО, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью.
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