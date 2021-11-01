Вице-премьер-министр Резников подал в отставку
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнение с должности
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие", - отметил он.
- Напомним, ранее СМИ сообщали, что Резников может стать новым министром обороны. А его место в Кабмине тогда может занять нардеп-слуга Ирина Верещук.
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