Вице-премьер-министр Резников подал в отставку

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Резников может стать новым министром обороны. А его место в Кабмине тогда может занять нардеп-слуга Ирина Верещук.

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