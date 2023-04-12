Об этом информирует Министерство финансов США.

12 апреля управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) еще больше ограничивает доступ России к международной системе через посредников и их бизнес.

"Соединенные Штаты в координации с Великобританией нацелены на сеть содействия Алишера Усманова, который подпадает под санкции в различных юрисдикциях. Сегодняшние действия также включают в себя обязательства усилить действующие меры и еще больше помешать импорту Россией критически важных технологий, которые используются в войне" , – пишет прессслужба.

В общей сложности под санкции попало 25 физических и 29 юридических лиц с точками взаимодействия в 20 юрисдикциях. Это и субъекты, работающие в оборонном секторе экономики России, и поддерживающие войну против Украины дополнительных структур, связанных с Росатомом.

"Пока Кремль ищет пути обхода широких многосторонних санкций и экспортного контроля, наложенных на Россию за ее войну против Украины, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать срывать схемы уклонения, которые поддерживают Путина на поле боя. Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность выполнению обязательств". G7 наложить серьезные расходы на субъектов третьих стран, поддерживающих войну России", – заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В частности, подсанкционный список пополнился:

Валерий Казикаев, член СД "Металлоинвест";

Вахтанг Кочаров, Назим Эфендиев, Владимир Стрешинский – руководители ряда зарубежных компаний Алишера Усманова;

Натан Винер, пасынок Алишера Усманова;

семья Андрея Скоча – отец, Владимир Скоч, и дочь, Варвара Скоч.

Среди юридических лиц в черном списке также оказались компании, связанные с Усмановым, большинство входит в "кипрскую сеть" олигарха. Под санкции попала и Rusatom Overseas, компания Росатома, отвечающая за строительство за границей центров ядерной науки и технологий.