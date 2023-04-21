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Вице-премьер Британии подал в отставку после обвинений в буллинге

21 апреля, 2023 пятница
13:55
Мир Доминик Рааб

Доминик Рааб ушел в отставку с должности вице-премьер-министра и министра юстиции Великобритании после завершения расследования обвинений в буллинге

Об этом сообщило издание CNN.

Стало известно, что проверку по Раабу провел независимый следователь Адам Толли после восьми официальных жалоб на его поведение при исполнении им обязанностей министра иностранных дел, министра по вопросам Brexit и министра юстиции в британском правительстве.

Рааб также заявил, что решил уйти в отставку после того, как официальное расследование установило, что некоторые претензии против него оправдались.

"Я призвал провести расследование и обязался уйти в отставку, если будут выявлены любые факты буллинга. Я считаю, что важно сдержать свое слово", – отметил он.

Он отметил, что расследование "отклонило все обвинения, кроме двух", и пришло к выводу, что чиновник ни разу в течение четырех с половиной лет "не ругался и не кричал на кого-то, не говоря уже о том, чтобы бросать что-либо или иным образом" физически запугивать кого-то, а также не пытался умышленно унизить кого-то".

  • 19 апреля сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинился в сокрытии важных деталей инцидента с самолетом-разведчиком Королевских ВВС с участием РФ.
Общество
Криминал
Великобритания
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