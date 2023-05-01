Вице-председателя пророссийской партии "Шор" задержали в аэропорту Кишенева
В понедельник, 1 мая, вице-председателя пророссийской партии "Шор" Марину Таубер задержали в международном аэропорту Кишинева на пути в Тель-Авив
Об этом информирует Point.md .
Издание отмечает, что задержание произошло согласно постановлению Антикоррупционной прокуратуры.
Так 28 апреля 2023 года ведомство обратилось к судье с ходатайством об изменении меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль. Его попросили заменить предварительным арестом Таубер в связи с тем, что она нарушила условия меры пресечения. Позже адвокат вице-председателя партии "Шор" получил копию заявления.
На следующий день Таубер попросила отложить судебное заседание, чтобы она могла съездить в Израиль. Поскольку обвиняемая уже несколько раз нарушала условия судей, прокуратура решила задержать ее в аэропорту. Причиной стало также то, что существовал большой риск того, что Таубер будет укрываться от органа уголовного розыска.
Справка: В 2022 году вице-председателя пророссийской молдавской партии " Шор " Марину Таубер обвинили в незаконном финансировании партии, организованной преступной группой. Также, по данным следствия, она принимала участие в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.
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- 30 октября 2022 года в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор ", полиция задержала 79 человек. На митинге потребовали отставки действующего руководства страны.
- 3 ноября 2022 года после обыска в офисе партии "Шор" задержали 8 человек.
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- 12 марта 2023 года в Молдове пророссийскую партию "Шор", которая 12 марта вышла на протесты в центре Кишинева, обвинили в провокациях и попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
- 13 апреля апелляционный суд Кишинева принял решение приговорить лидера пророссийской молдавской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества более чем на $250 млн.
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