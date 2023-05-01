Вице-председателя пророссийской партии "Шор" задержали в аэропорту Кишенева

Об этом информирует Point.md .

Издание отмечает, что задержание произошло согласно постановлению Антикоррупционной прокуратуры.

Так 28 апреля 2023 года ведомство обратилось к судье с ходатайством об изменении меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль. Его попросили заменить предварительным арестом Таубер в связи с тем, что она нарушила условия меры пресечения. Позже адвокат вице-председателя партии "Шор" получил копию заявления.

На следующий день Таубер попросила отложить судебное заседание, чтобы она могла съездить в Израиль. Поскольку обвиняемая уже несколько раз нарушала условия судей, прокуратура решила задержать ее в аэропорту. Причиной стало также то, что существовал большой риск того, что Таубер будет укрываться от органа уголовного розыска.

Справка: В 2022 году вице-председателя пророссийской молдавской партии " Шор " Марину Таубер обвинили в незаконном финансировании партии, организованной преступной группой. Также, по данным следствия, она принимала участие в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.