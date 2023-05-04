Об этом сообщили в СБУ.

Подробности дела

По данным следствия, к организации схемы причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной громады. Он привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.

Они наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции.

Как рассказали в Николаевской областной прокуратуре, в ходе следствия выяснили, что подозреваемые действовали по предварительному сговору. Злоупотребляя служебным положением, они обеспечили проведение исполнительным комитетом Вознесенского городского совета закупку транспортных средств – полуприцепов, без использования электронной системы закупок Prozorro, по завышенным ценам. В результате завладели средствами местного бюджета Вознесенского горсовета Николаевской области в размере почти 1 млн грн.

В ходе обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружили:

компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий;

более 1 млн в гривневом эквиваленте.

Первому заместителю мэра Вознесенска и трем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Вскоре им изберут меру пресечения.

Если вину подозреваемых докажут, за совершенное им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.