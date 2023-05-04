Вице-мэра Вознесенска задержали по подозрению в хищении денег на закупки товаров для военных
Правоохранители разоблачили схему присвоения бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области
Об этом сообщили в СБУ.
Подробности дела
По данным следствия, к организации схемы причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной громады. Он привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.
Они наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции.
Как рассказали в Николаевской областной прокуратуре, в ходе следствия выяснили, что подозреваемые действовали по предварительному сговору. Злоупотребляя служебным положением, они обеспечили проведение исполнительным комитетом Вознесенского городского совета закупку транспортных средств – полуприцепов, без использования электронной системы закупок Prozorro, по завышенным ценам. В результате завладели средствами местного бюджета Вознесенского горсовета Николаевской области в размере почти 1 млн грн.
В ходе обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружили:
- компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий;
- более 1 млн в гривневом эквиваленте.
Первому заместителю мэра Вознесенска и трем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Вскоре им изберут меру пресечения.
Если вину подозреваемых докажут, за совершенное им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
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