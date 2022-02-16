Вице-маршалок Сейма Польши с трибуны Рады выразил солидарность с Украиной и призвал международные организации "оказывать сопротивление советским посягательствам"
Вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий отметил независимость Украины, призвал мир к солидарности со страной и к сопротивлению советским посягательствам в отношении нее
Об этом он заявил в Верховной Раде, передает Укринформ.
"Друзья, мы приехали сегодня, чтобы показать нашу солидарность с Украиной и сказать четко вам и всей Европе, что свободная, суверенная, независимая от России Украина является гарантией состояния Польши и всей Европы", - подчеркнул Ришард Терлецкий.
По его словам, польская делегация посетила Киев 16 февраля, поскольку разведка союзников сообщала, что в этот день РФ может совершить на Украине новое наступление.
"Итак, мы решили приехать в этот день, чтобы показать, что мы вместе с вами", - пояснил политик.
Кроме того, Ришард Терлецкий отметил, что Сенат и Сейм Польши призвали международные организации, в частности ЕС и НАТО, "оказать решительное сопротивление советским посягательствам" в отношении Украины и всегда будут призывать Европу и мир к солидарности с Украиной.
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