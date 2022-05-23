Вице-канцлер Германии заявил о готовности поддержать решение ЕС и ввести нефтяное эмбарго против РФ с уступками Венгрии

Об этом сообщает НВ .

"Я ожидаю, что все, включая Венгрию, будут работать над решением о нефтяном эмбарго", - сказал Габек на форуме в Давосе.

Вице-канцлер заявил немецким СМИ, что страна готова отказаться от участия Венгрии в запрете на импорт.

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это как 26 стран, без Венгрии, то это решение, которое я буду всегда поддерживать. Но я еще не слышал этого от ЕС", - добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись.

Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро. Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.