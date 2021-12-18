Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой

Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РБК-Украина.

По словам Хабека, газопровод не соответствует правилу анбандлинга (добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье). Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что "Северный поток-2" - геополитическая ошибка ФРГ.

"Все государства, кроме Австрии и Германии, всегда были против. Теперь же трубопровод построен. Не ясно, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.

По его словам, трубопровод точно не будет запущен в случае вторжения РФ в Украину.

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "Северный поток-2" является экономическим проектом, и в нем нет "политической составляющей"