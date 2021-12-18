Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой
Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек заявил, что строительство "Северного потока-2" было геополитической ошибкой
Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РБК-Украина.
По словам Хабека, газопровод не соответствует правилу анбандлинга (добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье). Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.
Он заявил, что "Северный поток-2" - геополитическая ошибка ФРГ.
"Все государства, кроме Австрии и Германии, всегда были против. Теперь же трубопровод построен. Не ясно, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.
По его словам, трубопровод точно не будет запущен в случае вторжения РФ в Украину.
- Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "Северный поток-2" является экономическим проектом, и в нем нет "политической составляющей"
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