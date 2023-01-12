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Вице-канцлер Германии Хабек призвал разрешить другим странам передавать Украине Leopard

12 января, 2023 четверг
16:11
Мир

Берлин должен разрешить передачу украинцам танков Leopard другими странами. Германия не должна допустить срыва поставок Украине тяжелой техники из-за своей позиции

Об этом сообщает Welt со ссылкой на заявление министра экономики Германии и вице-канцлера Роберта Хабека.

"Есть разница между принятием решения относительно себя и препятствием принятию решения другими... Соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - подчеркнул он.

Ранее издание Politico отмечало, что планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 не изменят позиции правительства Германии, однако она сильно зависит от американского президента Джо Байдена. По его мнению, поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

  • 10 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо отметил: существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" примут формулу по передаче Вооруженным Силам Украины немецких танков Leopard 2
  • 11 января президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Согласно стандартам НАТО танковая рота – это 14 машин.
  • В тот же день представитель правительства Великобритании сообщил, что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков". Британия рассматривает возможность поставки 6 танков Challenger 2.

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