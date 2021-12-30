Вице-канцлер Германии Хабек не исключает полной остановки "Северного потока-2" из-за эскалации на Востоке Украины

Об этом пишет DW .



По словам Роберта Хабека, политика должна сконцентрироваться на политических вопросах, и их следует анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики.



"Это значит, что, смотря на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, которые могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - пояснил вицеканцлер Германии.



Он допускает полную остановку газопровода из-за угроз Украины.



Роберт Хабек отметил, что строительство "Северного потока-2" может отвлечь внимание Запада от Украины как от страны, осуществляющей транзит газа. По его словам, этому следует противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии.



Роберт Хабек добавил, что министерство экономики и защиты климата Германии выделит для этого 150 млн. евро.

Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил , что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявил , что "Северный поток-2" готов к работе.

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