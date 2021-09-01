Витренко заявил, что запуск "Северного потока-2" все еще можно остановить

Об этом пишет Reuters .



"Хотя он (проект" Северный поток-2 "- ред.) может быть завершен на 99%, мы все еще верим, что он может и должен быть остановлен. С нашей стороны мы будем обсуждать, что США может сделать для этого, например санкции против Nord Stream AG ", - цитирует агентство слова Витренко.



В агентстве напомнили, что в среду, 1 сентября, Байден встретится с Зеленским в Белом доме. По словам Витренко, конкретные дискуссии между лидерами очень важны для установления доверия между президентами.



Витренко также добавил, что украинская сторона в дальнейшем подчеркивает, что это вопрос национальной безопасности государства, а не дело денег.

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