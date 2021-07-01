Витренко заявил, что предписание НАПК будет обжаловано в суде
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будет оспариваться в суде
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Согласно действующему законодательству, такой способ реагирования НАПК на нарушения, как предписание, не предусмотрен в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Законом Украины "О предупреждении коррупции" в части 2 статьи 26 предусмотрено, что нарушение установленного пунктом 1 части первой настоящей статьи в части ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора", - сказал Витренко.
В случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой статьи 26 закона "О предупреждении коррупции", НАПК должно обратиться в суд для прекращения трудового договора или контракта и признания договора недействительным.
"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами?" - сказал Витренко.
В НАПК пока не отреагировали на заявление Витренко.
- Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием увольнения Юрия Витренко с должности председателя правления компании.
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