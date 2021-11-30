Витренко в должности главы Нафтогаза обеспечит выгодное для Коломойского распределение Укрнефти, — глава РГК Нацбанка
Юрий Витренко в должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" будет способствовать не выгодному для государства распределению Укрнафты
Такую позицию озвучил Марк Савчук, председатель совета общественного контроля НБУ, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Коломойский требует от Нафтогаза компенсации в виде газа или денег за отбор газа, который происходил в 2006 году. Суд по этому поводу активизировался в день назначения Витренко на позицию генерального директора Нафтогаза. Я не думаю, что это совпадение. Я думаю, что именно такой смены менеджмента и добивался Коломойский. … Я бы не надеялся на разделение компании в пользу государства", — сказал Савчук.
Он добавил, что ранее "Нафтогаз" пользовался мастерской линией защиты. Компания утверждала, что нужно доказать, что она отбирала газ у Укрнафты, а для этого нужны документы, удостоверяющие это. Таких документов нет.
- Нефтегаз до конца 2021 года может разделить компанию Укрнефть на две части – "нефтяную" и "газовую". Газовая часть может отойти Нафтогазу, "нефтяная" – миноритарным акционерам компании, ассоциируемым с олигархом Игорем Коломойским, сообщила газета ZN.ua.
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