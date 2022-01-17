Витренко: "Северный поток-2" способствует подготовке вторжения России
Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что "Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу
Об этом он сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, сообщают на DW.
"Мы уверены на 100 процентов, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – исключить Украину из стран, участвующих в транзите газа в Европу", – сказал Витренко.
Он отметил, что президент России Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину и "он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".
По его словам, Москва хочет прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют. Они позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава "Нафтогаза".
Витренко говорит, что в случае войны в Украине "не останется газопроводов", поскольку "первые бомбы упадут на них".
"Единственная экономическая логика состоит в том, что Путин (с помощью газопровода) может наказать Украину за европейский выбор", – добавил он.
- Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что газопровод готов к работе.
- Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что из-за мер со стороны США сертификация "Северного потока-2" может быть отложена до лета или не состояться вообще.
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