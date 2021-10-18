Витренко рассказал, какой объем газа в украинских хранилищах на самом деле принадлежит иностранцам

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в Facebook.



"Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украины и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украину, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене", - написал Витренко, опровергая манипуляционные заявления президента РФ Владимира Путина.



Он также добавил, что даже если этот газ вывезут, ничего критичного не произойдет, поскольку Украина имеет достаточно газа.



Витренко также опроверг тезис Путина о том, что Украина якобы ворует транзитный газ.



"Украина не отбирала газ по транзиту, даже когда Россия не выполняла свои контрактные обязательства по предоплаченного объема в марте 2018 после решения Стокгольмского арбитража. И мы не собираемся это делать, мы дорожим нашей репутацией надежного транзитера", - подчеркнул глава НАК.



Относительно заявлений Путина о ненадежности украинской газотранспортной системы и что она "может лопнуть", Витренко отметил, что это совершенно не соответствует действительности. Кроме того, состояние ГТС регулярно проверяется.



"В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд куб.м и не лопнула, как бы того не хотелось Путину. Более того - без проблем может транспортировать еще гораздо больше", - отметил Витренко.



К тому же, добавил он, в Украине на основных маршрутах идет не одна труба, а до пяти, и поэтому есть резерв в отличие от Северного потока, где резервных труб нет. Благодаря этому в Украине можно проводить ремонт системы, не останавливая для этого весь газопровод.

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