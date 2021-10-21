Витренко рассказал, как скоро Украина сможет отказаться от импорта газа

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"Этой цели (отказа от импорта газа - ред.) Мы можем достичь в течение пяти лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа. Мы потенциал и примеры, которые вдохновляют", - цитирует пресс-служба слова председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.



Он также добавил, что не менее важным направлением является увеличение производства Украины биогаза.



"Если взглянуть на более общую картину, то для достижения самодостаточности, кроме наращивания собственной добычи природного газа, должны работать также над увеличением производства биогаза. Это постоянное и безопасное для окружающей среды решение. Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе ", - отметил глава НАК.



Вторник также отметил, что земля в Украине значительно дешевле, чем в Европе, а потому есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. Кроме того, в Украине развит сельскохозяйственный сектор.



По его словам, Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы, поэтому Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии.

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