Витренко просит суд отменить предписание НАПК о своем увольнении

Об этом сообщает пресс-служба суда .



"В Окружной административный суд от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указанное НАПК, третьими лицами - Кабинет Министров и АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины ", - говорится в сообщении.

Вторник просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года и отменить его.

Суд решает, открывать производство.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года. На место Коболева правительство назначило экс-министра энергетики Юрия Витренко .

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков 15 июня внес предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины".

В связи с предписанием НАПК глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко.

Зато Витренко в своей официальной позиции заявил, что считает предписание предвзятым и оспаривать его в судебном порядке.

Шмыгаль 17 июня обжаловал в ОАСК предписание НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

ОАСК 18 июня остановил действие предписания НАПК об освобождении Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

1 июля НАПК направило второе предписание главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием увольнения Витренко.