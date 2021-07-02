Витренко просит суд отменить предписание НАПК о своем увольнении
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Окружной административный суд города Киева отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции главы наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт
Об этом сообщает пресс-служба суда .
"В Окружной административный суд от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указанное НАПК, третьими лицами - Кабинет Министров и АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины ", - говорится в сообщении.
Вторник просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года и отменить его.
Суд решает, открывать производство.
- Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года. На место Коболева правительство назначило экс-министра энергетики Юрия Витренко .
- Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков 15 июня внес предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины".
- В связи с предписанием НАПК глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко.
- Зато Витренко в своей официальной позиции заявил, что считает предписание предвзятым и оспаривать его в судебном порядке.
- Шмыгаль 17 июня обжаловал в ОАСК предписание НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины".
- ОАСК 18 июня остановил действие предписания НАПК об освобождении Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
- 1 июля НАПК направило второе предписание главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием увольнения Витренко.
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