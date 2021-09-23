Витренко: после запуска Северного потока-2 транзита газа через Украину может не быть

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в 1,5 раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить "Северный поток-2", - отметил он.

Витренко добавил, что Газпром сейчас может нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

"Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда", - сказал председатель правления Нафтогаза.

Он считает, что не стоит верить мифам о поступлении на рынок дополнительного газа из РФ после запуска "Северного потока-2".

"Газпром после запуска "Северного потока-2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту Газпром должен платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования - "качай или плати". То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", - подытожил Витренко.