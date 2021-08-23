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Витренко: мы настаиваем на бронировании европейскими компаниями транзита через Украину на долгую перспективу

23 августа, 2021 понедельник
12:50
Экономика Юрий Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" настаивает на бронировании мощностей украинской газотранспортной системы европейскими компаниями уже осенью

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

По словам председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко, прекращение транспортировки газа через Украину будет означать значительно более высокий риск полномасштабного военного вторжения Российской Федерации. Поэтому компания рассматривает вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как одного из предохранителей этого.

"С одной стороны мы настаиваем, что прямо сейчас, этой осенью должно быть бронирование со стороны европейских компаний транзита через Украину на долгую перспективу. В дополнение к контрактам с европейскими компаниями мы готовы продлить и текущий контракт с Газпромом. Речь не идет о его прекращении прямо сейчас. Речь идет о том, что после 2024 года и Газпром может тоже бронировать мощности для транзита через Украину ", - цитирует пресс-служба слова Витренко.

Так, по его словам, европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Россия - Украина, бронируя мощности самостоятельно. Но Газпром, если хочет поставлять в Европу дополнительные объемы, может это делать через украинскую газотранспортную систему.

Витренко также отметил открытость украинской стороны для участия международных партнеров в операторе газотранспортной системы.

"То есть, условно говоря, консорциум с европейскими компаниями, американскими компаниями, который был бы оператором. Это идея, которая достаточно привлекательна как для Украины, так и для европейских и американских партнеров. Но предпосылка того, чтобы был создан такой консорциум, - это как раз бронирование мощностей со стороны европейских компаний ", - отметил он.

Кроме того, Витренко отметил, что украинская сторона также рассматривает транзит как важный источник для финансирования трансформации энергетической отрасли Украины. Так, Украина до 2024 года имеет контракт, который дает государству гарантированный доход в сумме $7,2 млрд. Соответственно, если транзит будет продлен еще на десять лет после 2024-го, это может дать дополнительно $20 млрд, что может стать значительным источником финансирования для "зеленого перехода ".

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Нафтогаз
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