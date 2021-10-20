Витренко: государство не собирается возвращать регулирование цен на газ для частных или государственных компаний

Об этом Витренко сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.



"Мне не известно о каких-либо конкретных планах регулировать цены (на газ - ред.) для частных компаний, и для государственных компаний также. Мы пока не имеем никакого государственного регулирования цен, просто как национальная компания Нафтогаз обеспечивает потребности населения в рыночный способ" - сказал Витренко.



Он пояснил, что цены, которые предлагает Нафтогаз являются рыночными, но по контракту до конца года и за счет этого они ниже, чем месячные цены.



Витренко также отметил, что от бюджетных учреждений Нафтогаз получил более тысячи заявок на подключение.

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