Витренко: государство не собирается возвращать регулирование цен на газ для частных или государственных компаний
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что не знает о конкретных намерениях вернуть государственное регулирование цен на газ для частных или государственных компаний
Об этом Витренко сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Мне не известно о каких-либо конкретных планах регулировать цены (на газ - ред.) для частных компаний, и для государственных компаний также. Мы пока не имеем никакого государственного регулирования цен, просто как национальная компания Нафтогаз обеспечивает потребности населения в рыночный способ" - сказал Витренко.
Он пояснил, что цены, которые предлагает Нафтогаз являются рыночными, но по контракту до конца года и за счет этого они ниже, чем месячные цены.
Витренко также отметил, что от бюджетных учреждений Нафтогаз получил более тысячи заявок на подключение.
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