Витренко: Газпром манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока - 2"

Об этом он написал в Facebook.



По его словам, речь идет о создании дочерней компании Газпрома Gas for Europe, которую Россия хочет зарегистрировать как владельца и оператора части "Северного потока - 2", проходящего по территории Германии.



"Это ничто иное как манипуляция, желание быть над законом и продолжать шантажировать Европу газом еще не один год", - написал Витренко.



Он добавил, что такие действия прямо противоречат политической воле Европейского парламента и Совета ЕС, сознательно распространивших правила Третьего энергопакета на "Северный поток - 2".



"Это произошло в апреле 2019 года. Газпром пытался в рамках регуляторных процедур получить освобождение от применения требований Третьего энергопакета ЕС к СП2, однако сначала BNetzA, а впоследствии и Высший земельный суд Дюссельдорфа отказали в предоставлении каких-либо преференций этому газопроводу", - напомнил чиновник.



Витренко отметил, что российскую сторону это не остановило.



"Они пошли дальше. И несмотря на то, что "Северный поток - 2" - это единственная труба, не имеющая ни одного интерконнектора, хотят сертифицировать по правилам ЕС только 54 км из более 1200. Однако газопроводы на территории ЕС и так подпадали под европейское регулирование (как это было в случае с продолжением газопровода "Северный поток - 1" уже на территории ЕС), а Директива Совета ЕС 2019 была принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода - от Усть-Луги в России до Любмина в Германии", - сказал Витренко.



Он также напомнил об интервью Politico заместителя главного директора Европейской комиссии по энергетике Клаус-Дитер Борхардта, который сказал, что если Газпром останется владельцем части "Северного потока - 2" от российского берега до точки входа в территориальные воды Германии, а другая компания будет владеть последними 54 километрами, то "это можно рассматривать как обход правил об анбандлинге".



По словам главы Нафтогаза, BNetZA может возобновить процесс сертификации оператора "Северного потока - 2", который был остановлен в ноябре.



"Нафтогаз, который был официально вовлечен в эту процедуру, предоставит все юридические аргументы, почему европейским правилам должен соответствовать весь газопровод, а не только его немецкая часть", - пояснил чиновник.



Так, Витренко призвал новое немецкое правительство и регулятор не разрешить России "не уважать европейские нормы и законы", особенно на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.



Он добавил, что если России "дадут право быть над законом в энергетике, Путин получает зеленый свет быть над законом и здравым смыслом и во всем остальном".

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что сертификация "Северного потока - 2" по законодательству ЕС уменьшит его мощность в 2 раза.