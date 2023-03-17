Виталия Петрука назначили госсекретарем Минэкономики: правительство приняло ряд кадровых решений
В пятницу, 17 марта, правительство приняло ряд кадровых решений: Виталия Петрука назначили госсекретарем Минэкономики
Об этом сообщили в telegram .
"Назначен Петрук Виталий Викторович государственным секретарем Министерства экономики Украины. Согласовано назначение Попика Андрея Васильевича главой Черниговской районной государственной администрации Черниговской области", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласована кандидатура:
- Гаврилова Михаила Леонидовича на должность генерального директора публичного акционерного общества Запорожьяоблэнерго;
- Липпы Дмитрия Александровича на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины".
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