Виталий Ярема: хочу напомнить тем, кто сейчас выслуживается перед властью, – придет время, когда придется отвечать

Он напомнил, что следователи и прокуроры времен Януковича, которые преследовали майдановцев, были вынуждены прятаться в России или были привлечены к ответственности в Украине.

Об этом Ярема рассказал в эфире телеканала "Прямой". Комментируя так называемое подозрение экс-министру энергетики Демчишину, Ярема отметил, что не видит там состава преступления. Напротив, в 2014 году власти делали все, чтобы в условиях военной агрессии России спасти украинцев от холода, однако делали это в рамках украинского законодательства. А угли покупались на государственных шахтах.

"Украина оказалась, особенно ее центральная часть, это Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции, на стадии крушения. И в результате все эти области оказались без электроэнергии, без тепла. И правительство было вынуждено покупать уголь на украинских шахтах. Украинские шахты в Луганской и Донецкой областях платить налоги в украинский бюджет", - напомнил Ярема.

"Сегодня покупают уголь в Российской Федерации, финансируя врага, который воюет на востоке Украины. А тогда, когда люди спасали от энергетического кризиса Украину, то это было преступление? Я считаю, что это избирательное правосудие. Это подмена политической целесообразностью верховенства права, законности , которая существует в Украине", – убежден Виталий Ярема.

"С другой стороны, то, что покупают уголь у РФ, как раз правоохранительные органы должны реагировать на это. И здесь возбуждать уголовное производство. Привлекать к ответственности лиц", - убежден бывший генпрокурор.



"Мы уже имеем не один случай, когда Генеральная прокуратура, другие правоохранительные органы выполняют указания высшего политического руководства государства и абсолютно не соблюдают законность. Я хотел бы напомнить тем людям, и моим бывшим подчиненным. В 2014 году очень много таких, кто хотел выслужиться перед Януковичем, перед тогдашней властью, составляли протоколы о майдановцах, преследовали участников Революции достоинства, сейчас они либо в Москве, либо привлечены к уголовной и другой юридической ответственности.Я хочу напомнить, что власть – она временная. будет отвечать. И это время, я думаю, скоро наступит", - предостерег Ярема.