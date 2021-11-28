Виталий Портников вместо Зеленского извинился перед ромами

Такими словами начинается текст украинского публициста, журналиста, телеведущего и общественного деятеля Виталия Портникова, посвященный словам президента Владимира Зеленского в отношении ромов. Сообщение опубликовано в личном блоге журналиста.



"В любой цивилизованной стране такой пассаж уже привел бы к скандалу и к краху политика, позволяющего себе в такой тональности и таких словах отзываться о собственных гражданах. Но только не у нас - что еще раз напоминает, на каком мировом расстоянии мы еще находимся от цивилизованного мира. Хотя, я все же надеюсь, что не все. Что таких оскорбительных слов в адрес определенных национальностей мы слышать в будущем не будем", - отмечает Портников.



При этом он обращается непосредственно к действующему главе украинского государства.



"Жители Украины ромского происхождения, господин Зеленский, спят вечным сном рядом с нашими с вами соотечественниками в Бабьем Яру и тысячах яров по Украине и всей Европе. Не стоит возрождать нацистский подход к "дегенеративным народам", даже с дуру или в шутку. Ведь Вы и ваши родственники рискуют стать первыми жертвами возрождения такого подхода. Так что советую хотя бы извиниться за опрометчивые кощунственные слова", - обратился Портников к Зеленскому.



"А пока мы будем ждать таких извинений, хочу и сам принести извинения ромам - и как гражданин Украины, и как еврей. Поверьте, не каждый из нас - Зеленский", - заявил в своем тексте Виталий Портников.





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