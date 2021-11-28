Виталий Портников вместо Зеленского извинился перед ромами
"За день до очередной годовщины Голодомора - одной из величайших этнических чисток в истории Европы - президент Украины, к тому же человек еврейского происхождения (а евреев презирали и уничтожали именно по этническому признаку), через губу бросает в прямом эфире: "Цыган и медведей не вызвал"
Такими словами начинается текст украинского публициста, журналиста, телеведущего и общественного деятеля Виталия Портникова, посвященный словам президента Владимира Зеленского в отношении ромов. Сообщение опубликовано в личном блоге журналиста.
"В любой цивилизованной стране такой пассаж уже привел бы к скандалу и к краху политика, позволяющего себе в такой тональности и таких словах отзываться о собственных гражданах. Но только не у нас - что еще раз напоминает, на каком мировом расстоянии мы еще находимся от цивилизованного мира. Хотя, я все же надеюсь, что не все. Что таких оскорбительных слов в адрес определенных национальностей мы слышать в будущем не будем", - отмечает Портников.
При этом он обращается непосредственно к действующему главе украинского государства.
"Жители Украины ромского происхождения, господин Зеленский, спят вечным сном рядом с нашими с вами соотечественниками в Бабьем Яру и тысячах яров по Украине и всей Европе. Не стоит возрождать нацистский подход к "дегенеративным народам", даже с дуру или в шутку. Ведь Вы и ваши родственники рискуют стать первыми жертвами возрождения такого подхода. Так что советую хотя бы извиниться за опрометчивые кощунственные слова", - обратился Портников к Зеленскому.
"А пока мы будем ждать таких извинений, хочу и сам принести извинения ромам - и как гражданин Украины, и как еврей. Поверьте, не каждый из нас - Зеленский", - заявил в своем тексте Виталий Портников.
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