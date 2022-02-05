Виталий Портников обратился к украинцам: "Мне стыдно не за Зеленского, а за нас с вами"

Журналист эмоционально обратился к украинцам в программе "Субботний политклуб", которая вышла 5 февраля 2022 на Еспресо.TV .



“Хочу обратиться к своим согражданам, которые также придерживаются национал-демократических убеждений. Нас больше, чем их. Гораздо больше, на самом деле. Нас больше, чем коллаборантов. Нас больше, чем популистов, которым какая разница, какая здесь будет страна. Нас больше. Они находятся в меньшинстве. И если в 2019 году многие из нас, мои уважаемые сограждане, придерживающиеся патриотических и национал-демократических взглядов, не изменили бы сами себя, мы бы не жили в эпохе позора и бесперспективности, в которую мы попали, когда избрали президентом Украины Владимира Зеленского”, – отметил Портников.



Публицист подчеркнул, если бы мы сами для себя четко понимать, что люди, которые голосуют за национал-демократических кандидатов, могут иметь только один выбор – проголосовать во 2-м туре за оставшегося национал-демократического кандидата.



“Даже если этот кандидат вам не нравится, закройте нос и проголосуйте! Но ведь не голосуйте за кандидата от противоположного лагеря. Не дурите, это же ваша страна. Сейчас бы продолжались реформы, не было бы такой военной опасности, мы были бы в реальном союзе с Западом. Нашей власти доверяли бы и не было бы всего этого. А нас больше, но мы проиграли меньшинству, которому не нужна наша с вами страна. Я хочу, чтобы этого больше никогда не было”, – заметил Портников.



Журналист добавил, что вопрос даже не в том, чтобы объединялись национал-демократические политики. Конечно, они должны объединяться. И Порошенко, и Кличко, и Тимошенко, и Смешко, и Голос – все.



По мнению ведущего, тот, кто не объединяется, должен быть вне украинского патриотического лагеря.



“Вопрос в том, чтобы вы сами для себя сделали правило: вот есть у вас Порошенко и Зеленский, Порошенко и Бойко, Тимошенко и Зеленский, Тимошенко и Бойко, Смешко и Зеленский – не имеет значения кто. Должно быть ясно: наш – мы за него голосуем, их – пусть они за него голосуют. Те, кто за Москву, и те, кому безразлично. А большое количество наших с вами единомышленников в 2019 году голосовало с теми, кому плевать, и с теми, кто хочет сюда пригласить Путина. Вот так и сформировалась эта власть, за которую нам всем стыдно. И потому стыдно мне не за Зеленского, а за нас с вами. За ту часть национал-демократического лагеря и патриотов, которая предала себя и перспективы своих детей. Не поступайте так больше никогда. Если вам перед своими детьми не стыдно, перед собой не стыдно, пусть вам перед Украиной будет стыдно. Это ошибка”, – подчеркнул Виталий Портников.