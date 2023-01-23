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Виталий Портников: Если мы и в этой ситуации не сможем построить успешное государство – это будет приговор всем нам

23 января, 2023 понедельник
21:56
Общество Виталий Портников

Победа над Россией ничего не стоит, если мы не сможем построить демократическое правовое государство

Об этом заявил журналист Виталий Портников во время почетной лекции Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины.

"Наша победа, по большому счету, не будет ничего стоить, если мы не сможем построить демократическое, правовое государство – государство гражданских свобод, государство свободной печати, государство экономических свобод, государство, в котором будут уважать человека", - сказал он.

Журналист отметил, что в условиях войны очень много говорят о территориях, однако государство – это люди.

"У нас годами говорили о "маленьких украинцах", будто существуют какие-то большие. Сейчас если бы эти "маленькие украинцы" не жертвовали своей жизнью каждый день, каждый час, каждую минуту, я хотел бы спросить, где были бы все эти большие, отдающие приказы, выступающие с видеообращениями, подписывающие указы, собирающиеся в сессионных залах? Не было бы их нигде никого!" - подчеркнул он.

Виталий Портников подчеркнул, что победа не будет ничего стоить, если государство не будет украинским.

"Если на его улицах не будут говорить на украинском языке, если не будет развиваться украинская культура, если не будут выделяться средства на развитие науки и украинской культуры как цивилизационного фактора, если люди не будут ходить в украинские храмы. Тогда это будет не государство - это будет просто отвоеванная территория", – сказал он.

Портников подчеркнул, что во время этой войны решается, на какой стороне мы останемся после столкновения диктатур и демократий.

"Мы столько лет были на другой стороне, при том, что украинский народ с его ценностями, с его добродетелями, с его историческим стремлением к дискуссиям, которое началось с вече, которое здесь было еще во времена киевских князей, еще с тех пор хотел быть на другой стороне. И вот теперь люди отдают свою жизнь и здоровье для того, чтобы так произошло. Для того чтобы Украина могла состояться", - сказал он.

"Если мы и в этой ситуации не сможем построить сильное, демократическое, успешное государство – это будет приговором всем нам и унижением памяти всех тех, кто отдает свою жизнь за это", - резюмировал Виталий Портников.

Новости
война с Россией
Виталий Портников
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