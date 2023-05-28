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Виталий Портников. Аэропорт имени Руставели

28 мая, 2023 воскресенье
20:22
Общество Виталий Портников

19 мая в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели приземлился первый за последние четыре года прямой рейс из России. Его встретили протестами – которых, возможно, не было бы, если бы не война России против Украины

Об этом говорится в колонке Виталия Портникова "Аэропорт имени Руставели" на портале Збруч .

"Против возобновления прямого авиасообщения с Москвой выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи позиции все больше расходятся с политикой правительства, сформированного правящей партией «Грузинская мечта». Разумеется, протестовали оппозиционеры. И о возможных последствиях возобновления прямого авиационного сообщения с Россией грузинских руководителей предупредили на Западе. Но в Тбилиси к предупреждениям не прислушались. И неудивительно. Ведь решение о прекращении прямого авиасообщения принималось не в Тбилиси, а в Москве - как "наказание" за грузинские протесты против появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента во время одной из проводившихся в Грузии международных конференций. Президент России Путин просто отменил свое решение. И он принял решение о возобновлении безвизового режима с соседней страной. Принял в одностороннем порядке. Визы для россиян отменил еще президент Грузии Михаил Саакашвили, во время правления которого и проходила последняя пока российско-грузинская война 2008 года.

И вот здесь мы приближаемся к сути происходящего. Тбилиси в своем отношении к России должен ориентироваться не на войну России против Украины, а на войну России против Грузии. Да, это была более короткая война, но вряд ли можно просто так забыть, как чужие войска стоят буквально у стен Тбилиси. Вряд ли можно оставить в прошлом этнические чистки, когда беженцы, вынужденные покинуть территорию Абхазии и Южной Осетии в течение последних десятилетий, живут в соседней квартире, ну, и если ты сам беженец. Вряд ли можно не замечать то очевидное бытовое пренебрежение, которое вызывают у "простого россиянина" выходцы с Кавказа. Меня всегда поражало, как человек, готовый буквально бухнуться на колени перед портретом Иосифа Джугашвили-Сталина, может в тот же миг назвать "грызуном" любого соотечественника своего любимого диктатора.

Однако случилось так, как случилось. Грузия продолжает радушно принимать российских туристов. Я говорю сейчас не о людях, которые спасаются от мобилизации или выступают против путинского режима – многих оппонентов Кремля грузинские власти именно после нападения Путина на нашу страну перестали пускать в Грузию. Я говорю именно о туристах, которых предпочитают воспринимать не как людей, имеющих свои политические взгляды и свою ответственность за происходящее, а как ходячие кошельки. Сотни тысяч грузин как работали в России, так и продолжают работать. Представления о необходимости сосуществования и сотрудничества со страной, дипломатические отношения с которой разорваны еще 15 лет назад, остаются важной частью восприятия реальности у большой части общества – несмотря на все стремление к европейской и евроатлантической интеграции.

Мне, конечно, скажут, что у нас так не будет. У нас – другая война. Больше горя. Буча. Изюм. Бомбардировки. Если бы грузины перенесли такое…

Но грузины многое перенесли - просто украинцы не очень-то хотели интересоваться их испытаниями в полной уверенности, что такая судьба их обязательно обойдет... А собственно почему? Потому что украинцы – не грузины? Потому что близость между украинцами и россиянами была несравнима с близостью между русскими и грузинами, и они не могут с нами, как с ними?

Что ж, нельзя не признать, что в этом утверждении есть доля истины. Русский язык всегда был чужд подавляющему большинству жителей Грузии. Грузины выходили на проспект Руставели с требованием сохранить упоминание о грузинском языке как государственном языке Грузинской ССР еще тогда, когда первым стремлением многих украинцев, перебиравшихся в Киев, Днепр или Харьков, было избавиться от своего "сельского" языка. Грузинская православная церковь заявила о восстановлении своей автокефалии еще тогда, когда Украинская автокефальная православная церковь была маленькой гонимой общиной на своей земле и даже мечтать не могла о конкуренции с РПЦ. А в Грузии Русской церкви нет с 20-х годов прошлого века. И, однако, ни язык, ни Церковь, ни разрыв дипломатических отношений, ни даже визы для грузин (для украинцев Россия, между прочим, и не думает вводить визовый режим, потому что никаких украинцев для нее просто не существует) - ничто не уберегло.

Каковы предпосылки того, что после войны с Россией – даже если эта война завершится восстановлением территориальной целостности нашей страны и стабильным миром – Украина может вернуться в российскую сферу экономического, политического и цивилизационного влияния и как этого избежать? Это действительно и есть главный вопрос выживания Украинского государства и народа, который, по мнению людей, находящихся в мыльном пузыре национал-демократического мышления, не нужно даже обсуждать. Потому что обидно даже так думать об украинском народе. Потому что гораздо интереснее поговорить о том, как Украина превратится в страну-лидера континента и будет объяснять соседям как устроена жизнь. И выгоднее, конечно, обсуждать такие темы. А почему? А потому, что мы продолжаем жить в стране, определяющим направлением политической жизни которой является популизм – стремление угодить электорату, потакать его инфантильности, а не говорить с людьми, как со взрослыми. Популизм – первая и главная предпосылка для возвращения Украины в российскую сферу влияния. Собственно, правящая партия Грузии – популисты, за которыми маячит тень олигарха. Ничего не напоминает? Правда?

Послевоенные годы будут тяжелыми. Интеграция в Евросоюз – не сиюминутная. Интеграция в НАТО может быть отложена вплоть до достижения "политического соглашения" с Россией. Следовательно, чувство опасности будет сохраняться, а запрос на "политическое соглашение" будет расти. Именно этот запрос определял настроения украинцев и в 2010, и в 2014, и в 2019 годах. Уже в новой, более изощренной форме – не забудем, не простим, принудим к соглашению – он может стать политическим мейнстримом будущего. Ну и наконец деньги. Если мы все еще не в ЕС, реформы проходят не просто, должны ли мы навсегда отказываться от статуса транзитного государства? От дешевого бензина? От газа со скидкой? Пусть возместят все то, что уничтожили, мерзавцы! И почему вы не хотите этих договоренностей? Вы хотите, чтобы украинцы жили бедно? Да вы и есть российский агент!

Еще одна важная предпосылка – информационное пространство, которое способно сыграть с нами злую шутку. Власти могут считать, что контроль над медиапространством, которое превратилось в настоящую раковую опухоль украинской демократии именно во время войны, поможет ей сохраниться в послевоенное время и избежать "разбора полетов". И, возможно, с тактической точки зрения это правильный – тот самый популистский – подход. Но контроль над медиапространством со снижением качества продукта снижает не только доверие, но и интерес. И это, прежде всего, касается молодежи. Куда идет молодой россиянин, не желающий смотреть Соловьева? Верно, в YouTube и Tik-Tok. А молодой украинец, которого замучил – чтобы не сказать точнее – телемарафон? Туда же. И они уже сегодня встречаются на площадках тех же продуктов. После войны это сосуществование может только набирать обороты, становясь залогом даже не информационного, а цивилизационного взаимопонимания в будущем.

Да и Русская церковь, которая, как видим, никуда не может деться и продолжает функционировать как главная конфессия, по крайней мере, в восточных и южных регионах страны. Но дело даже не в самой Церкви как в институции - дело в ее прихожанах, которые даже сейчас пытаются убедить нас и самих себя, что они действительно посещают службы в настоящей украинской Церкви, а мы своими криками нарушаем свободу совести. И да, после войны эти люди – мост для восстановления цивилизационного взаимодействия между Украиной и Россией. Но утверждать, что только они, я бы не стал. Потому что сейчас еще не время компетентно говорить о настроениях тех людей, которые до 24 февраля 2022 года воспринимали нашу страну просто как территорию проживания. Конечно, многие из них шокированы. Многие поняли, что они могли потерять. А многие просто ждут окончания войны, чтобы жить привычной жизнью, никакой Украины с ними не случилось, тем более, если война непосредственно их не коснулась – потому что такой человек реагирует не на факт, а на импульс.

Украина не обречена на грузинский сценарий. Но для того, чтобы его избежать, мы должны иметь возможность избавиться от гангрены популизма. Украинское государство должно отказаться от восстановления экономических связей с Россией в любой форме. Нам нужна не труба и торговля – нам нужна цивилизационная стена. И упаси нас Боже воспринимать Россию как территорию между Украиной и Китаем - не успеем опомниться, как окажемся в обеих пастях дракона, только нас и видели. Украинское государство должно стремиться к настоящей демократии – потому что только политическая и экономическая конкуренция и свобода слова уберегут нас от нового российского пропагандистского наступления в более изощренных формах. Мы не можем позволить себе долго задерживаться в предбанниках ЕС и НАТО просто потому, что долгое ожидание – прямой путь в российские сени.

И мы должны хотя бы сейчас попытаться стать реалистами и оценить всю масштабность послевоенных вызовов и проблем. Не обещаю, что это получится. Но стоит по крайней мере попытаться предотвратить опасность - чтобы потом в очередной раз не сходить с ума и не заламывать руки на новом пепелище".

ЕС
Грузия
НАТО
Виталий Портников
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