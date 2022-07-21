Виталий Кличко получил американскую награду имени Артура Эша за мужество
Мэр Киева Виталий Кличко стал лауреатом престижной награды имени Артура Эша за мужество, которое ежегодно присуждает комитет ESPY Awards
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Киева.
"Получить эту награду – большая честь для меня. Убежден, что это – признание храбрости и несгибаемости украинского народа, который смело противостоит российскому агрессору. Это награда каждого, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы устоим. и победим!", – прокомментировал отличие Виталий Кличко.
Также он поблагодарил всех партнеров и друзей, которые помогают и поддерживают Украину.
От имени Виталия Кличко, который находится в Киеве и не смог присутствовать на церемонии, награду получил американский актер Дуэйн Джонсон.
Во время мероприятия организаторы показали небольшой документальный фильм о Виталии Кличко.
Церемония награждения прошла в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, США.
Награду имени Артура Эша с 1993 года ежегодно вручает американский спортивный канал ESPN (с 2017 – телевизионная сеть ABC) в рамках ESPY Awards, престижной церемонии награждения спортсменов. Награду имени Артура Эша присуждают спортсменам, достигшим значительных свершений и вне спортивной карьеры. В 1997 году ее получил Мухаммед Али, в 2003 году – футболист Патрик Тиллман, погибший во время миротворческой миссии в Афганистане, в 2009 году – Нельсон Мандела.
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