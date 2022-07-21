Виталий Кличко получил американскую награду имени Артура Эша за мужество

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Киева.

"Получить эту награду – большая честь для меня. Убежден, что это – признание храбрости и несгибаемости украинского народа, который смело противостоит российскому агрессору. Это награда каждого, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы устоим. и победим!", – прокомментировал отличие Виталий Кличко.

Также он поблагодарил всех партнеров и друзей, которые помогают и поддерживают Украину.

От имени Виталия Кличко, который находится в Киеве и не смог присутствовать на церемонии, награду получил американский актер Дуэйн Джонсон.

Во время мероприятия организаторы показали небольшой документальный фильм о Виталии Кличко.

Церемония награждения прошла в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, США.

Награду имени Артура Эша с 1993 года ежегодно вручает американский спортивный канал ESPN (с 2017 – телевизионная сеть ABC) в рамках ESPY Awards, престижной церемонии награждения спортсменов. Награду имени Артура Эша присуждают спортсменам, достигшим значительных свершений и вне спортивной карьеры. В 1997 году ее получил Мухаммед Али, в 2003 году – футболист Патрик Тиллман, погибший во время миротворческой миссии в Афганистане, в 2009 году – Нельсон Мандела.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb