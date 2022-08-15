Виталий Кличко объявил о разводе
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что расстался с женой Натальей после 25 лет брака
Об этом Кличко сказал в интервью Бабелю.
По словам мэра столицы, это не секрет, ведь они с женой много лет живут в разных странах.
"Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - рассказал Кличко.
Он ушел от ответа на вопрос, свободно ли его сердце
"Оно занято Киевом. Як тебе не любити, Києве мій?" – сказал Кличко.
Виталий и Наталья Кличко поженились 26 апреля 1997 года. У них есть трое детей – сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.
Наталья Кличко живет в Германии, дети учатся за границей.
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