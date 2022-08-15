Об этом Кличко сказал в интервью Бабелю.

По словам мэра столицы, это не секрет, ведь они с женой много лет живут в разных странах.

"Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - рассказал Кличко.

Он ушел от ответа на вопрос, свободно ли его сердце

"Оно занято Киевом. Як тебе не любити, Києве мій?" – сказал Кличко.

Виталий и Наталья Кличко поженились 26 апреля 1997 года. У них есть трое детей – сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.

Наталья Кличко живет в Германии, дети учатся за границей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb