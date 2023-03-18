Виталий Кличко объяснил, зачем Фьюри "выкручивает руки" Усику
Экс-чемпион мира по боксу в супер тяжелом весе Виталий Кличко обвинил Тайсона Фьюри в попытке сорвать бой с Александром Усиком
Об этом Кличко заявил в интервью программе Круг спорта.
По его словам, британец понимает, что украинец представляет для него большую опасность, поэтому всячески пытается избежать поединка.
"Если Фьюри откажется, то он будет величайшим трусом из чемпионов мира. Он понимает, что Саша — очень неудобный соперник для него. Сейчас он попытается найти возможность для того, чтобы выкрутить руки и найти выход из этой сложной ситуации.
Но весь мир желает увидеть это сражение, и я считаю, что это сражение состоится", - рассказал Кличко.
Он отказался давать прогноз на поединок абсолютного чемпиона мира, однако выразил убеждение, что Усику по силам одолеть Фьюри.
"Прогноз на бой не могу дать. В супер тяжелом весе один единственный удар может решить судьбу поединка. Я убежден, что у Саши есть все возможности, чтобы победить. Так, как это произошло с Джошуа. Но стать абсолютным чемпионом - собрать все пояса. Последний пояс WBC забрать у Фьюри", - сказал Кличко.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил, что Тайсон Фьюри пытался сорвать сражение с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- 13 марта стало известно, чтоТайсон Фьюри требует, чтобы в контракте на бой с украинцем Александром Усиком не было пункта о реванше.
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
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