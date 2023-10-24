Виски и торт с ядом: в РФ сообщили об аресте мелитопольца, пытавшегося отравить военных пилотов

Об этом сообщает "Коммерсант".

Источники издания уточняют, что после отбывания наказания за хулиганство Семенова могут арестовать по уголовному делу за покушение на террористический акт.

Попытка отравления пилотов произошла 21 октября. Тогда выпускники АВВАУЛ отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов Армавира (Красноярский край РФ). Во время мероприятия в ресторан пришел курьер (Егор Семенов) с 20-килограммовым тортом с эмблемой училища и коробкой виски. Курьер сказал, что привез подарки от одного из выпускников, который не смог приехать на юбилей. Имя отправителя не назвал.

Участникам встречи это показалось подозрительным, поэтому они не стали пробовать торт и сообщили о случившемся в ФСБ.

Позже в правоохранительных органах выяснили, что торт и виски были отравлены, а покушение на летчиков, по версии следствия, организовали сотрудники СБУ, пишет «Коммерсант».

По данным Baza, Семенову 32 года. Коммерсант сообщает, что в последнее время он жил в Подмосковье. Ранее телеграм-канал Mash писал, что Семенов живет в России с 2017 года, имеет жену и ребенка.