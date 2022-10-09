Об этом он написал в твиттере.

"После девяти месяцев убийств и, во многих случаях, пыток гражданских лиц, после разрушения целых городов россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это вишенка на торте", - подчеркнул писатель.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину

Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.

9 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери.

Разведка Британии заявила, что атака на Крымский мост лично коснется Владимира Путина.

Оккупационные власти признали, что Крымский мост после взрыва непригоден для проезда грузовиков и автобусов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb