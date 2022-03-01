Visa заблокировала доступ российским банкам из санкционного списка
Платежная система Visa заблокировала доступ подсанкционным российским банкам из-за полномасштабной войны РФ против Украины и пообещала оказать украинцам гуманитарную помощь
Об этом сообщила Верховная Рада .
Компания Visa осудила полномасштабное нападение РФ на Украину и поддержала украинцев.
Кроме того, Visa Foundation предоставит $2 млн фонду ЮНИСЕФ для гуманитарной поддержки страны. Также компания удвоит сумму пожертвований своих работников в Красный Крест и фонды ЮНИСЕФ для помощи Украине.
- Напомним, ранее Mastercard заблокировал некоторым российским финучреждениям доступ к своей платежной системе.
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