Visa позволила переводы денежных средств по телефону

Об этом говорится в сообщении на сайте Visa.



Согласно сообщению, для того чтобы отправить перевод по телефону, клиент должен зайти в приложение своего банка в раздел "Переводы по телефону". Далее необходимо выбрать нужный контакт из списка, ввести необходимую сумму и подтвердить перевод.



Отмечается, что для того, чтобы получить перевод, в приложении банка необходимо зайти в раздел "Переводы по номеру телефона" и включить возможность получения таких переводов.



По информации на сайте Visa, пока эта услуга доступна для клиентов ТАСкомбанк, А-Банка и ПриватБанка.

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