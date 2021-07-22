Visa позволила переводы денежных средств по телефону
Платежная система Visa позволила переводы денежных средств по телефону
Об этом говорится в сообщении на сайте Visa.
Согласно сообщению, для того чтобы отправить перевод по телефону, клиент должен зайти в приложение своего банка в раздел "Переводы по телефону". Далее необходимо выбрать нужный контакт из списка, ввести необходимую сумму и подтвердить перевод.
Отмечается, что для того, чтобы получить перевод, в приложении банка необходимо зайти в раздел "Переводы по номеру телефона" и включить возможность получения таких переводов.
По информации на сайте Visa, пока эта услуга доступна для клиентов ТАСкомбанк, А-Банка и ПриватБанка.
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