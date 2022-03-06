Visa и Mastercard объявили о прекращении транзакции для граждан России
Платежные сети Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.
Об этом со ссылкой на пресс-службы компаний сообщает "Экономическая правда", информирует Эспрессо.TV .
Visa заявила, что решение уже вступило в силу. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции. После завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные банками за пределами РФ, больше не будут работать на территории Российской Федерации.
"Мы вынуждены действовать после безосновательного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали", – заявил Эл Келли, глава и главный исполнительный директор Visa Inc. "Нам жаль, какое влияние это решение будет иметь на наших коллег, клиентов, партнеров и владельцев карт, которые мы обслуживаем в России. Но эта война и угроза миру требуют, чтобы мы действовали в соответствии с нашими ценностями".
В Mastercard также заявили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Любые карты, выпущенные за пределами страны, не будут работать у российских продавцов или банкоматах.
Напомним, накануне выхода с рынка России заявил также технологический гигант IВМ.
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