English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Вирусный флешмоб в Twitter. Присоединились даже Байден, Зеленский, Джонсон

Вирусный флешмоб в Twitter. Присоединились даже Байден, Зеленский, Джонсон

2 сентября, 2022 пятница
22:14
Мир

В Twitter распространяется флешмоб, когда мировые VIP-персоны твитят только одно слово

К флешмобу успели присоединиться президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Твиты политиков отличаются тем, что обычно они пишут исполнены многих смыслов слова.

Секретарь СНБО объединил в одно два слова, которые уже стали самостоятельным мемом.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на потребности ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
политика
Читайте также:
ПЗРК Starstreak
Автор Алексей Левков
31 августа, 2022 среда
Смертельные "дротики" для вражеской авиации: чем особенный ПЗРК StarStreak от Великобритании
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
1 сентября, 2022 четверг
Мы четко понимаем, что творится в уме у Лукашенко. Подоляк оценил вероятность наступления из Беларуси
Володимир Путін
29 августа, 2022 понедельник
Путин собирался предъявить миру на саммите G20 предложение новой геополитической реальности, - политэксперт Кулик
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.28
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
2 сентября
22:55
Участников "спецоперации" в Украине Россия покупает раздачей земли в Крыму и под Москвой
22:39
Еще $13,7 млрд. Байден просит конгресс США предоставить дополнительные средства Украине
22:21
На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, - Зеленский
"Приняты определенные решения": Зеленский отчитался о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего
22:19
Обновлено
Я никогда не отправлю человека туда, куда сам сперва не поеду, - глава МАГАТЭ о миссии на ЗАЭС
22:10
Зеленский призвал ЕС ограничить цену на российский газ
21:55
МВД назвало цифры убитых и раненых россиянами гражданских украинцев
21:34
"Позор для Путина и России": юрист Загребельская объяснила, что будет означать для РФ проигрыш в войне
21:12
путлер шойгу
Между "паркетными генералами" Кремля вспыхнула война за статус нового путинского фаворита, - СНБО
21:09
Эксклюзив
Россияне ослабляют свои позиции на Донбассе, перебрасывая войска на Юг Украины, - офицер ТрО Луганщины Шакун
20:59
Аналитика
Сергей Згурец
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине может длиться несколько месяцев. Колонка Сергея Згурца
20:58
Керченский мост перекрывали, чтобы вывезти награбленное и семьи оккупантов, - Наталья Гуменюк
20:57
Хочется побоксировать на "Олимпийском", а затем завязывать, - Усик заговорил о завершении карьеры
20:43
Олаф Шольц
Партия мира. Соратники Шольца из СДПГ требуют "мирных инициатив" в войне с Россией, - Der Spiegel
20:39
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:30
На Днепропетровщине из-за обстрелов произошел пожар. Выгорели 4 гектара леса
20:28
Из-за неисправности. Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток"
20:18
Александр Ткаченко
Музей тут точно не виноват. Министр Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве
20:09
россия хакер
"Необходимо IT-эмбарго, агрессор должен попасть в каменный век": в Госспецсвязи заявили, что РФ годами растила кибертерроризм
19:48
Георгій Судаков у матчі "Шахтар" - "Рух"
УПЛ: "Шахтер" в меньшинстве победил "Рух". Результаты и расписание всех матчей 3-го тура
19:39
Сбежавшая из Херсона в Крым рота россиян вывезла украденное имущество в 5 тентованных грузовиках
19:31
Кадыровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута
19:02
Суд арестовал 6 судов, вывозивших из Крыма похищенное оккупантами украинское зерно
19:01
В Бресте обнаружена дислокация беспилотников, предназначенных для разведки в Украине
18:59
Путин может готовить новые силы для наступления в Украине осенью и зимой, – ISW
18:54
Россияне вывезли всю военную технику с ЗАЭС, - Генштаб
18:54
Эксклюзив
Уничтожить позицию врага за несколько минут: французская САУ CAESAR в руках ВСУ
18:50
Россияне пытаются полностью оккупировать Донецкую область: в Генштабе ВСУ рассказали о планах оккупантов
18:35
Александр Ткаченко
Украина и Британия разрабатывают проект для усиления вещания на временно оккупированных территориях
17:56
Государства ЕС, кроме Венгрии, договорились о 5 млрд евро макрофина для Украины, - СМИ
17:37
Украина разгромно победила Великобританию в первом матче Евробаскета-2022
17:34
Эксклюзив
России нужна вся Молдова для дестабилизации восточного фланга НАТО, – молдавский экс-министр обороны Шалару
17:26
Возле Одессы взорвалась российская морская мина
17:22
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Использование барж для переправы через Днепр – признак, что транспортная изоляция россиян близка, - военный эксперт
17:20
Сергей Рябков
Россия пригрозила признать США стороной войны за поддержку Украины
17:11
Как украинским беженцам получить бесплатную медицинскую помощь в Латвии: разъяснение Минздрава
17:07
У россиян уменьшилось количество крылатых ракет в Черном море
16:58
Страны G7 готовы поддержать план по ограничению цен на российскую нефть, чтобы ослабить давление на мировом рынке, - FT
16:54
Украинская артиллерия обстреляла паромную переправу недалеко от Херсона
16:36
Идут позиционные бои, ВСУ остановили логистику россиян, - ОК "Юг" сообщило о ситуации на фронте
16:09
Шведский производитель техники Electrolux и норвежская энергетическая компания Equinor уходят из РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV