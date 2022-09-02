К флешмобу успели присоединиться президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Твиты политиков отличаются тем, что обычно они пишут исполнены многих смыслов слова.

Секретарь СНБО объединил в одно два слова, которые уже стали самостоятельным мемом.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на потребности ВСУ.