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Вирус, который вызвал пандемию COVID-19, мог происходить от человека, - китайский ученый

9 апреля, 2023 воскресенье
13:42
Наука

Генетические последовательности вирусных образцов, взятых на рынке в городе Ухань, были "почти идентичными" образцам пациентов, инфицированных COVID-19: это свидетельствует, что вирус может происходить от человека

Об этом пишет CNN.

Тонг Иган из Пекинского университета химических технологий заявил, что генетические последовательности вирусных образцов, взятых на рынке морепродуктов Хуанань в городе Ухань, который считается начальной точкой пандемии, были "почти идентичны" образцам пациентов, инфицированных коронавирусом, что свидетельствует о том, что COVID-19 может происходить от человека.

Ученый также утверждает, что в период с января 2020 по март 2020 года на рынке было отобрано более 1300 образцов окружающей среды и замороженных животных, и исследователи выделили три штамма вируса из образцов окружающей среды.

Он также сказал, что пока нет достаточных доказательств, которые подтверждали бы недавние исследования,  предполагавшие, что енотовидные собаки являются источником вируса, вызвавшего COVID-19.

Другой исследователь, член Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Чжоу Лей призвал к глобальному научному сотрудничеству в отслеживании происхождения вируса, отметив, что место, где COVID-19 был впервые обнаружен, не обязательно является местом его происхождения.

В субботу Чжоу также опроверг теорию лабораторной утечки, заявив, что она "крайне маловероятна".

  • Напомним, 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
  • Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
  • 10 марта палата представителей Конгресса США проголосовала за рассекречивание информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией COVID-19. Ранее за такое же решение проголосовал Сенат США.
  • 20 марта президент США подписал закон, предусматривающий рассекречивание разведывательных данных о происхождении коронавируса.
  • В четверг, 6 апреля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал Китай поделиться информацией о происхождении COVID-19
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