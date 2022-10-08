Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Это три проекта. Первый – это будет карта, она уже готова. Это могила у церкви Андрея Первозванного. Мы распределили, как в могиле массового захоронения лежали люди. Мы укажем, кто именно и когда их похоронил, кто именно и когда их выкопал, и где сейчас они похоронены. Вторая история – это большой проект, там будут все поименно, кто находился в массовой могиле", - сказал Евгений Спирин.

Журналист сообщил, что не будет разглашать детали третьего проекта, украинцы все узнают ориентировочно в ноябре.

"Ну третий проект – это пока немного секрет, он более масштабный, но где-то через месяц мы все закончим и будем выпускать это все, то есть все это увидят", - добавил он.

31 марта подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку, Киевской области. После вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.

Оккупанты в Киевской области пытали тех, кого считали ветеранами войны на Донбассе или причастными к волонтерству. 80% убитых россиянами людей в Буче были казнены.

Останки по меньшей мере двух убитых оккупантами граждан обнаружили в одном из гаражей Бучи.

В Бучанской громаде за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 458 человек, 419 из них – убиты.

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