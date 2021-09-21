Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине
Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу во вторник, 21 сентября
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Миссия МВФ во главе с Иванной Владков-Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - цитирует издание слова представителя Фонда в Украине Ваграма Степаняна.
Степанян уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.
- Напомним, МВФ в июне 2020 утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $ 5 млрд с выплатой первого транша финансирования в размере $ 2100000000. Было запланировано четыре просмотры выполнения условий программы для выделения следующих траншей. Однако этот график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
- Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша по программе stand-by может быть выше запланированных $ 700 млн за счет объединения, однако этот вопрос будет обсуждаться с миссией Фонда.
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