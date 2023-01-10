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Virgin Orbit осуществила первый запуск ракетоносителя со спутниками с территории Британии

10 января, 2023 вторник
03:41
Технологии

В понедельник вечером компания Virgin Orbit совершила первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Модифицированный самолет Boeing-747 около 22:00 Гринвичем взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолли с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.

Приблизительно через полтора часа полета на запад через Атлантический океан Boeing-747 на высоте примерно 10,7 км успешно выпустил ракету, которая затем запустила двигатель первой ступени и начала подъем на орбиту.

На высоте более 500 км над Землей ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях: от наблюдения за океаном до навигационных функций.

Однако компания Virgin Orbit, производящая запуск, сообщила, что "аномалия" помешала ракете выйти на низкую околоземную орбиту, где она должна была выпустить спутники.

Выпустивший ракету Boeing-747 вернулся назад и приземлился в Корнуолле.

Первый демонстрационный запуск Virgin Orbit, произведенный в мае 2020 года, завершился провалом. Модифицированный самолет Boeing 747 вылетел из космодрома в Калифорнии с ракетой-носителем LauncherOne. Спустя 54 минуты полета самолет запустил ракету, однако она так и не долетела до орбиты.

Virgin Orbit – компания в рамках группы Virgin, основанной Ричардом Брэнсоном, планирующей предоставлять услуги запуска малых спутников.

  • Напомним, Virgin Orbit впервые вывела спутники на орбиту благодаря запуску ракеты-носителя с борта Boeing 747 два года назад, в январе 2021 года.

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