Virgin Galactic совершила первый туристический полет в космос

Об этом сообщает официальный твиттер Virgin Galactic.

"Добро пожаловать обратно на Землю, #Galactic02 ! Наши пилоты, экипаж и космический корабль плавно приземлились на космодроме Америка, Нью-Мексико", - говорится в сообщении.

BBC сообщает, что первыми космическими пассажирами стали 80-летний британец, участник Олимпийских Игр-1972 Джон Гудвин, и мать и дочь из Антигуа Ана Майерс и Кейша Шахафф.

Важно, что это первое путешествие такого типа, в которое отправляются туристы, а не учёные. В июне по тому же маршруту на грань космоса летала группа итальянских исследователей. Тогда полет финансировали итальянские военно-воздушные силы.

Сьюзи Имбер, профессор космической физики в Лестерском университете и бывший ученый-исследователь НАСА, считает, что эта "долгожданная" миссия знаменует начало новой эры.

"Virgin Galactic работала над этим проектом уже много лет. Они разработали свои технологии, они разработали свой механизм запуска, поэтому все оборудование прошло на редкость жесткую серию испытаний. Все очень взволнованы, потому что это наконец начинается", - сказала Имбер.